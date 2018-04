Heffing China goed voor Europese varkensprijs

De heffing van 25% die China oplegt op varkensvlees uit de Verenigde Staten in het kader van de oplopende handelsoorlog met president Donald Trump kan gunstig uitpakken voor de Europese varkensprijzen.

“Zo’n heffing maakt Amerikaans varkensvlees minder concurrerend. De vraag naar varkensvlees uit Europa zal daardoor toenemen en dat zal al aardig snel doorsijpelen naar de prijzen”, zegt voorzitter Thomas Hogan van de sectie varkenshouderij bij de Irish Farmer Association (IFA).

Volgens Hogan ondersteunt die recente ontwikkeling de roep van Ierse varkenshouders om betere prijzen: “We hebben nu al 3 maanden achter elkaar lage prijzen en dat begin je te merken aan de banksaldo’s. De Ierse minister voor landbouw Michael Creed is vorig jaar ook in China geweest, onder meer om de invoer van varkensvlees uit zijn land te bepleiten.

Varkensprijzen dalen vooralsnog

Ondanks die positieve signalen blijven de varkensprijzen in Frankrijk voorshands de dalende lijn vasthouden. Na een daling met 0,2 cent op dinsdag 3 april is de notering op de Marché du Porc Breton in Plérin donderdag 5 april weer 0,3 cent lager uitgekomen. De referentieprijs voor Franse varkens is daarmee nu op € 1,196 per kilo beland, het laagste niveau sinds half februari.

Lees ook: Deel varkensprijzen bezwijkt onder druk