Eerste geval van varkenspest in Hongarije

In het graafschap Heves, in het Noorden van Hongarije, aan de grens met Slowakije, is Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld.

Dat meldt de Hongaarse nieuwssite ‘24’. Het virus is vastgesteld in het karkas van een dood wild zwijn, bevestigt het Hongaarse ministerie van Landbouw. De autoriteiten hebben een verbod op de plezierjacht op wilde zwijnen afgekondigd om verspreiding van het virus via karkassen en vluchtende wilde zwijnen te voorkomen. Artikel gaat verder onder de kaart. Vervoersbeperkingen De veterinaire autoriteiten hebben onmiddellijk vervoersbeperkingen en verscherpte toezichtmaatregelen op bio security afgekondigd. Over de oorzaak van de besmetting doet het ministerie van Landbouw geen mededelingen. Dit is het eerste geval van AVP in Hongarije. De Hongaarse autoriteiten vreesden al geruime tijd dat het virus het land binnen zou komen. Lees ook: Afrikaanse varkenspest komt eraan