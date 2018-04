Denen gaan zelf zeugen verkopen in Nederland

Voorheen deed Next Genetix de verkoop van Danbred-zeugen in Nederland.

“Ik ben blij dat voor ons zo weinig mogelijk veranderd. De zeugen zijn goed. Ik hoop dat de afzet van de fokgelten blijft doorlopen.” Dit zeg Dolf Klein Ikink, Danbred-subfokker in Vragender (Gld.). Hij reageert op het nieuws dat de Deense leverancier van varkensgenetica, Danbred, deze week een dochterbedrijf oprichtte in Nederland. Voorheen deed Next Genetix de verkoop van Danbred-zeugen in Nederland. Dat gaan de Denen voortaan doen via hun Nederlandse vennootschap.

‘De afzet loopt geen enkel gevaar’

Een andere subfokker is Paul van der Steijn in Deurne. Hij betoogt dat de organisatorische verandering voor hem geen effect heeft. Van der Steijn: “Ik onderhoud zelf contact met de zeugenhouders die mijn gelten afnemen. De afzet loopt geen enkel gevaar.”

Verkooporganisatie

De Nederlandse vennootschap van Danbred houdt kantoor in Sint-Oedenrode (N.-Br.). In hetzelfde pand als Klasse Ki zit. Hoe de verkooporganisatie van Danbred in Nederland er uit gaat zien, ligt nog niet vast.

Volgens Stefan Derks, directeur van Klasse Ki, is amper sprake van een vacuüm bij de afzet van Danbred-genetica in Nederland. Dezelfde transporteur en dierenarts als voorheen blijft daarbij betrokken. In een persbericht laat Danbred weten dat zij sinds 12 april alle taken overnemen van het vorige afzetkanaal van Danbred-zeugen in Nederland, inclusief de begeleiding van bedrijven met eigen aanfok.

150 Deense fokberen

Danbred en Klasse Ki zetten hun samenwerking ook voort. Stefan Derks van Klasse Ki zegt dat zij 150 Deense fokberen hebben liggen. Daarvan is een derde geselecteerd om sperma te leveren aan de subfokbedrijven. Er zijn 100 beren voor bedrijven die met eigen aanfok werken. Het sperma van de helft van deze beren wordt geëxporteerd.