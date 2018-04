DCA verlaagt Beursprijs met 3 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 3 cent verlaagd naar € 1,31 per kilo geslacht gewicht. De levendnotering zakt met 2 cent naar € 1,05 per kilo.

Het prijsverschil met vorig jaar loopt door de prijsverlaging op tot 40 cent per kilo. In dezelfde week van 2017 werd de notering vastgesteld op € 1,71 per kilo geslacht gewicht.

De Beursprijs gaat omlaag terwijl de Duitse markt op dit moment juist in evenwicht is. Vraag en aanbod zijn elkaar op de Duitse markt weer genaderd en daardoor stabiliseerde de prijsontwikkeling zich woensdag op een niveau van € 1,42 per kilo geslacht gewicht voor de marktleidende notering in Duitsland en dat is de Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG. De grote slachterijen hanteren dezelfde prijs op dit moment.

Het gemiddelde prijsniveau van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) stabiliseerde vrijdag op € 1,47 per kilo. Daarmee bedraagt het gat tussen deze veilingprijs en de Vereinigungspreis 5 cent per kilo. In de markt wordt dit verschil gezien als een maat voor een stabiele marktsituatie. De hoop is gevestigd op een extra impuls vanuit de afzet van bbq-artikelen met verkoop voor de viering van 1 mei als middelpunt.