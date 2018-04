Consument wil 13 cent meer betalen voor herkomst vlees

Consumenten willen graag weten waar hun varkensvlees vandaan komt en zijn bereid meer te betalen voor die informatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Voor de informatie over de wijze waarop varkens precies worden gehouden zijn consumenten bereid tot 13 cent per kilo meer te betalen.

Populaire varkensproducten

Uit het onderzoek bleek dat ruim de helft van de Nederlandse consumenten kiest voor producten met herkomstinformatie en een meerprijs. Het onderzoek richtte zich op de meest verkochte producten als gehakt, ribkarbonade en varkenshaas. Ook Duitse en Engelse consumenten hebben een vergelijkbare betalingsbereidheid, waarbij producten uit eigen land een hogere prijs krijgen dan producten uit Nederland. De 13 cent extra komt overeen met de extra kosten die de keten moet maken om de herkomst naar individuele bedrijven te kunnen garanderen.

Informatie over dierenwelzijn en gezondheid

Consumenten hebben vooral behoefte aan informatie over dierwelzijn en gezondheid. Herkomst en milieu scoren lager, verder is er nauwelijks interesse in het transport en het slachtproces.

Opvallend is dat consumenten wel willen weten waar het vlees vandaan komt, maar een QR-code of app zeer laag scoort. Ook is er weinig bereidheid om op een website naar informatie te kijken. Goede communicatie in de winkel biedt blijkbaar voldoende vertrouwen.

De varkensketen wil extra werk steken in het verbeteren van het imago en het consumentenvertrouwen door zorgvuldig en verantwoord werken. Open dagen en zichtstallen zijn geschikte manieren om consumenten te informeren, maar hebben het nadeel dat er maar een beperkt aantal mensen bereikt wordt.