Consortium start streptokokkenonderzoek biggen

Diervoederbedrijven ForFarmers en Trouw Nutrition nemen samen met farmaceut Boerhringer Ingelheim deel aan een onderzoek van Wageningen UR naar streptokokkeninfecties bij biggen.

Het onderzoek loopt drie jaar en wordt gesubsidieerd door de overheid, het zogeheten topsectorenbeleid.

Aanpak zonder antibiotica

De partijen in dit onderzoek willen kennis vergaren over de ontwikkeling van immuniteit van biggen tegen deze bacterie. Ze willen tevens weten hoe biggen zich beter tegen streptokokken kunnen weren, zonder inzet van antibiotica. Het is een gegeven dat streptokokken de varkensgezondheid enorm ondermijnen. De bacterie veroorzaakt veel uitval onder biggen, schrijven de drie bedrijven. Een vaccin is niet beschikbaar om streptokokken te lijf te gaan. Antibiotica zijn het enige middel om de bacterie te bestrijden.

Rol van de zeug

De onderzoekers kijken in de eerste plaats naar de rol van de zeug bij de ontwikkeling van immuniteit van de big. De zeug geeft via de biest bescherming tegen streptokokken aan haar biggen. Er wordt gekeken of deze bescherming is te verlengen door middel van de zeugenvoeding. Boehringer Ingelheim onderzoekt het effect van vaccinatie tegen PRRS en het optreden van streptokokkeninfecties. Het PRRS-virus verandert de afweer van biggen. Hierdoor zijn biggen mogelijk gevoeliger voor een streptokokkeninfectie.