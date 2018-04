COV blij met Europees-Mexicaans handelsakkoord

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is blij met het handelsakkoord tussen Europa en Mexico dat afgelopen weekend tot stand is gekomen.

Dat zegt Frans van Dongen, lobbyist voor de COV in Brussel. In het akkoord is onder meer een volledige liberalisatie van de handel van varkensvlees afgesproken, met uitzondering van 2 producten.

“De import van hammen uit Mexico naar de Europese Unie (EU) is gebonden aan een quotum. Omgekeerd is de export van middels uit de EU naar Mexico eveneens gequoteerd”, vertelt de COV-man. Mexico is de 3de varkensvleesimporteur in de wereld na China en Japan. Als het handelsakkoord van kracht wordt, verdwijnt de Mexicaanse importheffing van 20% tot 50% op Europees varkensvlees.

Europese Commissarissen Cecilia Malmstrom (handel) en Phil Hogan (landbouw) bij de bekendmaking met het verdrag met Mexcio. - Foto: ANP

Mexico interessante markt voor Nederlands varkensvlees

Daarmee komen Europese varkensvleesexporteurs in een vergelijkbare positie als hun Noord-Amerikaanse collega’s op de Mexicaanse markt. Denemarken, Frankrijk, Spanje en Duitsland hebben al toegang tot de Mexicaanse markt. Ook voor Nederland is Mexico een interessante afzetmarkt voor varkensvlees. Volgende week starten de inspecties om goedkeuring te krijgen van de Mexicaanse autoriteiten voor de export van varkensvlees van Nederland naar Mexico.

Mexicaans varkensvlees moet voldoen aan regels EU

Omgekeerd geldt voor de import van varkensvlees uit Mexico dat de producten moeten voldoen aan de Europese regels inzake voedselveiligheid, milieu, sanitaire eisen en genetische modificatie. Europa heeft het recht om producten te weren als wetenschappelijk niet bewezen is dat ze veilig zijn.

Naast varkensvlees is de deal ook gunstig voor pluimveevlees, melkpoeder en kazen.

Snel akkoord

Het akkoord is binnen 2 jaar tot stand gekomen. Dat is relatief snel en dat heeft waarschijnlijk te maken met haast van Mexicaanse zijde vanwege de dreiging van president Trump om het handelsverdrag tussen Noord-Amerika en Mexico, Nafta, op te zeggen.