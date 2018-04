Beursprijs varkens stabiel

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is onveranderd vastgesteld op € 1,34 per kilo geslacht gewicht. De notering voor levende varkens blijft op € 1,07 per kilo.

Door een prijsdaling in de afgelopen weken wijkt de prijsontwikkeling op dit moment sterk af van die van een jaar geleden. In dezelfde week vorig jaar noteerde de Beursprijs 34 cent per kilo hoger op € 1,68. Daarna klom de prijs nog wat verder omhoog tot ruim boven de € 1,70 per kilo.

De Boerenvarkensprijs is voor de komende week met 2 cent verlaagd naar € 1,48 per kilo. De initiatiefnemer van deze notering stelt daarbij dat deze prijsverlaging onder protest is doorgevoerd. “De markt is beter dan slachterijen ons doen willen geloven”, benadrukt de Sallandse varkenshouder.

De Boerenvarkensprijs zakt na deze verlaging tot 1 cent onder het gemiddelde prijsniveau van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) op vrijdag 20 april. Daarmee heeft de internetveiling in Duitsland redelijk standgehouden in het prijsgeweld dat de grote Duitse slachterijen hebben ontketend. Onder aanvoering van Tönnies en Vion werd begin deze maand volop druk gezet op de varkensprijs. De noteringscommissie van producentenorganisatie VEZG heeft met veel pijn en moeite de Vereinigungspreis nog een paar weken op niveau kunnen houden, maar afgelopen week was er geen houden meer aan. De Vereinigungspreis moest in de achtervolging en daalde zodoende ook met 3 cent naar € 1,42 per kilo. De afstand ten opzichte van de gemiddelde prijs van de internetveiling is daarmee toegenomen tot 7 cent per kilo. Bij een verschil van 5 cent wordt gesproken van een stabiele marktsituatie. De Duits varkenshoudersbond ISN spreekt dan ook van een teleurstellende prijsontwikkeling afgelopen woensdag. Enerzijds wordt de vleesconsumptie aangewakkerd door het mooie bbq-weer, terwijl aan de andere kant de slachterijen de prijzen een flinke knauw geven.