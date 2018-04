Beursprijs varkens onveranderd

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week onveranderd op € 1,34 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt de prijs 34 cent per kilo lager dan een jaar geleden.

In Duitsland zijn de verschillende partijen het nog steeds niet met elkaar eens. De slachterijen Tönnies en Vion GmbH hielden deze week vast aan hauspreisen van 1,42 per kilo geslacht gewicht. De producentenvereniging VEZG liet zich echter niet omver blazen door deze grote marktpartijen en hield voet bij stuk met een Vereinigungspreis van € 1,45 per kilo.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs leverde vrijdag 13 april weliswaar een gemiddelde prijs op die 2 cent lager uitviel dan afgelopen dinsdag, maar dit hoeft niet te betekenen dat de markt als geheel ook verder onder druk komt te staan. De middenprijs van de varkensveiling blijft met € 1,50 namelijk op een goed niveau staan ten opzichte van de Verenigungspreis. Dat betekent dat de uitkomst van de internetveiling (Teleporc) eerder gezien moet worden als een steun voor de Vereinigungspreis dan een drukmiddel dit keer.

Al met al staat de varkensmarkt in Duitsland er niet zo somber voor. De ISN ziet dan ook meer lichtpuntjes dan sombere tekens. De stemming blijft goed, stelt de varkenshoudersbond. De vraag is groot, terwijl het aanbod krap blijft, voegt de ISN er aan toe. De varkenshouders hebben dan ook goede hoop dat ze het huidige gevecht met Tönnies en Vion gaan winnen en dat de slachterijen met hun prijzen omhoog moeten.