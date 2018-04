ABN Amro verwacht minder goed varkensjaar

2018 wordt een minder goed varkensjaar dan 2017. Dat verwacht ABN Amro.

De bank voorspelt een grotere Europese productie van varkensvlees bij een stabiele tot licht dalende Europese consumptie. De extra productie zal dus buiten de EU moeten worden afgezet.

In Azië en Afrika stijgt de vraag naar varkensvlees. Vorig jaar exporteerde Nederland voor € 1,95 miljard, dat is 7% meer dan in 2016. Die groei was te danken aan een toename van de export naar Europese landen. De uitvoer naar landen buiten de EU daalde met 18%, met name door een daling van de export naar China.

Export naar China blijft belangrijk

Desondanks blijft de export naar China belangrijk voor de vierkantverwaarding. Hoewel de hogere Chinese importtarieven voor Amerikaans varkensvlees kansen bieden op de Chinese markt voor Europese exporteurs, neemt de druk van Amerikaans varkensvlees op andere exportmarkten daardoor toe.