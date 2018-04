80% varkenshouders doet mee aan Holland varken

Volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen heeft 80% van de varkenshouders zich aangemeld voor het ketenkwaliteitsssteem Holland Varken.

De aanmelding moest voor 16 maart dit jaar geregeld zijn, zodat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voor april de tegemoetkoming in de kosten kan overmaken. Het geld is betaald, bevestigt Jansen. De € 4 miljoen EU-steungeld dat POV voor dit doel heeft, is overgemaakt aan de controlerende IKB-instanties. Zij verrekenen de tegemoetkoming met hun klanten.

Eenheid in bestaande systemen

Het nieuwe ketenkwaliteitssysteem dat wordt ontwikkeld, en met name de tegemoetkoming in de kosten voor een periode van 5 jaar, riep de nodige vragen op bij varkenshouders. Jansen: “Vooral de vergoeding van de kosten leidde tot de nodige achterdocht bij de varkenshouders. Dat zijn ze niet gewend.”

De bedoeling van het Holland varken is eenheid te brengen in de bestaande kwaliteitssystemen in de varkenshouderij. Om deze uniformer te maken, is het Normenkader Holland Varken ontwikkeld. De Producenten Organisatie Varkenshouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector zijn de initiatiefnemers van het nieuwe ketenkwaliteitssysteem.