Vrijloopkraamhok varkens nog niet praktijkrijp

Seges Svineproduktion testte 10 vrijloopkraamhokken voor varkens. Daarvan volstond er geen.

Van de tien vrijloopkraamhokken die de Deense varkenshouderijorganisatie Seges Svineproduktion vorig jaar testte voldeed geen enkel hok aan alle verwachtingen. Dat blijkt uit het eindrapport.

De test wijst uit dat het een ‘uitdaging’ blijft om tegemoet te komen aan de eisen van zowel de zeugen, de biggen als het personeel. “Geen van de hokken voor loslopende zeugen scoorde ‘goed’ of ‘heel goed’ voor alle parameters in de test,” constateert Seges.

Vrijloopkraamhok getest op 9 parameters

In totaal zijn 9 parameters getest, zoals de bewegingsruimte voor de zeug, de mogelijkheid om kraamhulp te verlenen en de werkomstandigheden bij het plaatsen van de zeug in het hok en de hantering van het hek van het hok.

De ontwikkeling van vrijloopkraamstallen is nog niet afgerond. Een ‘werkbare oplossing die de voor de hand liggende keuze zou zijn voor de varkenshouder’ is er derhalve nog niet.

Zeug met biggen in een vrijloopkraamhok. - Foto's: Bert Jansen

Pro Domi-hok van Vereijken Hooijer

Seges testte niet alleen Deense ontwerpen, maar ook enkele buitenlandse, waaronder het Pro Domi-hok van het Nederlandse Vereijken Hooijer. Daarnaast ging het om stallen van Big Dutchman (Free Move), Bopil (BeFree), Aco Funki (Welsafe), Vissing Agro (Opti Farrow), het Oostenrijkse Stewa (Wing), het Britse Midland Pig (360), een door Seges Svineproduktion in samenwerking met de universiteit van Kopenhagen ontwikkeld systeem (Swap versie 2) en Jyden (JLF14-zijwaarts gericht).

In 2020 10% van Deense zeugen in vrijloopkraamstal

Ervaring en inspiratie omtrent de te testen criteria heeft Seges Svineproduktion voorafgaand aan het onderzoek vooral opgedaan met zijn eigen systeem Swap versie 2. Swap is overigens de afkorting van ‘Sow welfare and piglet protection’. Het onderzoek is uitgevoerd op grond van de door de Deense varkenshouderij opgestelde doelstelling dat in 2020 minstens 10% van de zeugen zich in kraamstallen vrij kan bewegen, zij het tot vlak voor de worp. Tijdens het werpen worden de zeugen alsnog gefixeerd.