Varkensvleesproductie EU zakt in 2017

Wat betreft het vleesvarkensaanbod is in 2017 sprake van een trendbreuk.

Volgens cijfers van Eurostat slachtten de EU-landen afgelopen jaar samen 254,71 miljoen varkens. Na jaren met een groeiend varkensaanbod kwamen er afgelopen jaar minder varkens aan de haak dan de twee voorgaande jaren. In 2016 was het voorlopig hoogtepunt van de EU-varkensproductie met bijna 257 miljoen varkens.

Spanje en Polen slachtten meer varkens

In veel toonaangevende varkensproducerende landen kwamen afgelopen jaar minder varkens aan de haak. Dit geldt onder meer voor Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk en Nederland (15,14 miljoen varkens, -1,5%). In twee landen die er toe doen, zijn afgelopen jaar wel meer varkens geslacht: Spanje er Polen. In Spanje kwamen er 49,66 miljoen varkens aan de haak, een stijging van 1,2%. Polen slachtte ruim 22 miljoen varkens, een stijging van 1,4% ten opzichte van 2016. Ondanks een daling van 2,6% slacht Duitsland met 57,87 miljoen dieren het meeste varkens van alle EU-lidstaten.

Kleiner aanbod

Het kleinere varkensaanbod leidde er toe dat de varkensvleesproductie in EU 1% zakte. De EU-varkensvleesproductie bedraagt 23,32 miljoen ton afgelopen jaar.