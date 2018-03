Varkensprijs Vion daalt naar € 1,48 per kilo

Bij Vion gaat de varkenprijs met 2 cent omlaag naar € 1,48 per kilo geslacht gewicht.

De slachter in Boxtel meldt dat de vraag vanuit de retail zwak is. Dit terwijl het aanbod aan slachtrijpe varkens nog altijd ruim genoemd wordt.

In de export gaat het met de afzet van varkensvlees in Oost- en Zuid-Europa nog aardig, maar is het moeilijk om de vleesprijzen in de benen te houden. Terwijl vorige week alleen sprake was van prijsdruk bij de nekken, is nu ook bij de schouders en hammen de prijs onder druk komen staan. Ook in Azië is het vlees nog redelijk af te zetten.