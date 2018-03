Van Gemert keert POV en NVV de rug toe

Oud-voorzitter van varkenshoudersvakbond NVV en medeoprichter van producentenorganisatie POV Willie van Gemert breekt met beide organisaties.

Hij zegt zijn lidmaatschap op en stopt per direct met zijn adviseurschap aan beide organisaties. Hij noemt hiervoor meerdere redenen. Van Gemert kan zich niet vinden in de manier waarop het NVV-bestuur omgaat met de achterban. Ook noemt hij de onwerkbare situatie tussen hem en POV/NVV-voorzitter Ingrid Jansen omdat ze volgens Van Gemert geen vertrouwen in hem heeft en zijn integriteit in twijfel zou trekken.

Brabantse situatie

Verder kan Van Gemert zich niet vinden in de manier waarop de POV omgaat met de situatie in Noord-Brabant. “Ik neem het de POV kwalijk dat ze categorisch weigert om rekening te houden met de specifieke Brabantse situatie, de zwaarste provinciale eisen voor de varkenshouders en de hoogste lasten voor de varkenshouder, en een ZLTO die tevens eigenaar is van de Vion slachterijen waardoor conflicterende belangen ontstaan. Dit schreeuwt om aanvullende eisen/extra waarborgen”, schrijft de oud-NVV-voorzitter en medeoprichter van de POV in een toelichting. “Een varkens geluid is een goede zaak maar niet tot elke prijs.”

Willie van Gemert.

