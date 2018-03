VPOV brengt werking varkensmarkt in beeld

Om meer grip op de varkensmarkt te krijgen, heeft de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) de werking van de markt in beeld gebracht.

Er blijkt een logisch verband tussen slachtgewicht en prijs. Slachterijen spelen daarin een grote rol, meldt de VPOV.

Voor de korte termijn zal bij een hogere vraag naar vlees het gemiddelde slachtgewicht gaan dalen, waarbij de varkensprijs stijgt en vice versa. Een vuistregel stelt dat een wijziging van het aanbod met 1% een effect heeft op de prijs van 7%.

Vraag naar zwaardere varkens

Voor de langere termijn spelen ook de voerprijzen mee en ook het verloop van de productie en consumptie. Er is ook meer vraag naar zwaardere varkens, door dalende voerkosten en stijgende afzet in Zuidoost-Azië. De genetische vooruitgang dat we zwaardere varkens kunnen leveren zonder dat ze vervetten, betekent ook een efficiëntieslag voor de slachthuizen.