Te lichte zeugen produceren minder biggen

Zeugen die minder wegen dan het streefgewicht, produceren duidelijk minder biggen dan zeugen die zwaarder zijn.

Dat is de belangrijkste conclusie van het seminar ‘Zeugen wegen: de sleutel tot succes!’ dat dinsdag 5 maart werd gehouden tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray. Volgens Arno Joosten, adviseur reproductie bij Topigs Norsvin, werpen zeugen die minder dan 15% gewicht verliezen in het kraamhok, in de volgende worp gemiddeld bijna twee biggen meer dan zeugen die meer afvallen.

Dat komt doordat te veel gewichtsverlies in de kraamstal leidt tot een slechtere ontwikkeling van de follikels. Uit cijfers van Topigs Norsvin blijkt dat 10 kilo meer of minder bij het insemineren, 0,6 big per worp scheelt. Bij gelten is dat zelfs 0,8 big. Jan Essens, technisch specialist varkenshouderij bij Varkess, laat zien dat niet alleen het aantal geboren biggen onder druk komt te staan, maar dat ook de uitval stijgt als zeugen te licht zijn. “Doordat de follikels minder goed ontwikkelen, neemt ook de vitaliteit van de biggen af”, legt hij uit.

Minimaal 60 kilo groei in de dracht

Daarnaast is het van belang dat zeugen voldoende groeien in de dracht. Joosten gaat uit van minimaal 60 kilo. “Zeugen die dat niet halen, werpen bijna drie biggen minder dan zeugen die 70 kilo groeien”, vertelt Joosten. Net als Essens is hij voor het structureel wegen van zeugen.

Arnold Wisselink, senior productspecialist varkenshouderij bij Agrovision, merkt dat steeds meer zeugenhouders wegen. “Door de gewichten in te voeren in PigVision krijgt de varkenshouder goed inzicht in het conditieverloop en de invloed op de resultaten”, zegt hij.