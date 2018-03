StarFarmers-boeren monitoren stalklimaat

22 varkenshouders die Beter Leven-varkens met 1 ster aan vleesverwerker Vion leveren, doen ervaring op met monitoring van stalklimaat.

De boeren zijn lid van de leveranciersvereniging StarFarmers. Tijdens de ledenvergadering van de StarFarmers zijn de eerste resultaten van het project gedeeld. Het blijkt dat tussen bedrijven verschillen bestaan in de hoogte en stabiliteit van de luchtvochtigheid en het CO 2 -gehalte in de stal. De deelnemers kregen aanbevelingen over aanpassingen van de streeftemperatuur gedurende de ronde. Ook zijn deelnemers hun stalklimaat gaan sturen op basis van de gevonden waarden. Volgens de voorzitter van de vereniging, Jaap Kreuger, biedt de informatie concrete handvatten aan de varkenshouders.

Sensoren blijven in varkensstal

De sensoren om het klimaat te meten, blijven in de stallen hangen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het klimaat. De bedoeling is verbanden te leggen tussen het stalklimaat en medicijngebruik en slachtbevindigen. Het onderzoek heeft betrekking op de biggen- en vleesvarkensfase.

Het project om het stalklimaat te volgen heet Meten is weten. Connecting Agri&Food begeleidt de boeren. Voor het meten wordt gebruikgemaakt van de techniek met de naam SlimmeStal. De POV heeft meebetaald via de regeling ketenconcepten.