POV krijgt groen licht van leden

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zijn akkoord met een serie voorstellen van het bestuur.

Dat blijkt uit de stemming tijdens de algemene ledenvergadering maandagavond 26 maart. Belangrijke agendapunten waren het contributievoorstel en de samenwerking met LTO. Een ruime meerderheid stemt in met beide voorstellen, blijkt uit de telling die is te vinden op POV-site.

Roerige vergadering en diepgaande discussie

Volgens het verslag is de POV financieel gezond. De vergadering was roerig, zo blijkt uit het verslag. Er wordt gesproken van een diepgaande discussie. Veel vragen leven er over de samenwerking met LTO die op provinciaal en lokaal niveau de belangen van de varkenshouders gaat behartigen. De POV besteedt dit uit en bekijkt regelmatig of het goed werkt, kregen de leden te horen.

Opstappen van Van Gemert

De leden willen ook duidelijkheid over het opstappen van voormalig NVV-voorzitter en POV-adviseur Willie van Gemert. De varkenshouderij wil samenwerken en geen tegenstellingen. Het was daarom beter als Van Gemert niet de pers had opgezocht, maar zijn bezwaren tijdens de vergadering had toegelicht, is de reactie van het POV-bestuur.