Ook Nederlandse varkensprijzen dalen

Niet alleen de Duitse varkensprijzen, ook de Nederlandse noteringen gaan deze week omlaag.

Aangezien de prijzen in Duitsland harder omhoog zijn gegaan, is de correctie omlaag er beduidend groter dan in Nederland.

Toch lijkt in de Duitse varkenshandel de prijsbodem inmiddels weer in zicht, of reeds gevonden. Het duurt niet lang meer en dan is het Pasen. Normaal gesproken heeft dit een positieve invloed op de prijsontwikkeling. Of dat dit jaar ook het geval zal zijn, blijft nog even onzeker, maar is wel de verwachting die in de markt leeft.

Tönnies en Vion beide op € 1,45

Nadat de Teleporc-prijs dinsdag met 1 cent zakte naar € 1,50 per kilo geslacht gewicht, werd de correctie van 4 cent op de Vereinigungspreis enigszins verwacht. De Duitse producentenvereniging VEZG zette haar Vereinigungspreis op € 1,45. De slachters Tönnies en Vion GmbH corrigeerden met achtereenvolgens min 2 en min 4 cent, waardoor beide varkensnoteringen ook op € 1,45 zijn gekomen. Hiermee conformeren beide slachters zich aan de Vereinigungspreis en worden dus geen Hauspreisen meer gehanteerd. De prijzen zijn in ruim een week met 10 cent gezakt.

In Nederland zien we dat de correcties van deze en vorige week samen goed zijn voor 2 cent. Omdat vorige week de noteringen stabiel bleven, is de correctie dus helemaal toe te schrijven aan de veranderingen die deze week zijn doorgevoerd. Bij Van Rooi Meat zakte de prijs naar € 1,41 per kilo geslacht gewicht. De notering van Compaxo staat op € 1,33 en bij Pali Group zakte de varkensprijs naar € 1,44.