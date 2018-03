LTO aarzelt over samenwerking met POV

De vorming van een sectorale belangenbehartiger voor de varkenshouderij is nog geen gelopen koers.

Eerder al kwam het nieuws naar buiten dat de LLTB de samenwerkingsovereenkomst met de Producenten Organisatie Varkenshouderij niet tekent. De LLTB beschouwt de overeenkomst als een keurslijf dat de Limburgers alle autonomie ontneemt en waarbij onderling vertrouwen niet de basis vormt, maar regels.

Alle partijen willen samenwerken

Naast de LLTB dienen LTO-Nederland, LTO-Noord en ZLTO de overeenkomst te tekenen. Bij ZLTO laten ze doorschemeren zich te herkennen in de bezwaren die bij LLTB leven. LTO-Nederland wil niets kwijt over de overeenkomst omdat de onderhandelingen nog lopen. Niettemin geven alle partijen aan in beginsel voor samenwerking te zijn.