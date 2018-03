LLTB tekent 1Varkensgeluid niet

De LLTB kan zich niet vinden in de samenwerkingsovereenkomst tussen LTO-varkenshouderij en de NVV.

Voor de Limburgse belangenbehartiger is de basis voor samenwerking vertrouwen. In de samenwerkingsovereenkomst komt dat nergens terug. In de brief van de LLTB aan de POV staat dat de samenwerkingsovereenkomst meer weg heeft van een wetboek waarin alles in regels, controles en sancties is vastgelegd. Door alle voorschriften komt de autonomie van de LLTB ernstig in het geding, schrijft voorzitter Léon Faassen. De overeenkomst wordt nooit door de ledenraad goedgekeurd, vermeldt de brief.

Screenshot van de brief van LLTB.

Meer tijd

De LLTB vraagt meer tijd om de samenwerking tussen NVV en LTO-varkenshouderij in de juiste vorm te gieten. De LLTB zegt wel voorstander te zijn van een sectorale belangenbehartiger en samenwerking.

De samenwerkingsovereenkomst dient te worden ondertekend door LTO-Nederland, ZLTO, LLTB, LTO-Noord en de POV, vertelt een ingewijde aan Boerderij. Dat staat voor maandagavond 26 maart op de POV-agenda.