Kosten BestPigletPrice zijn gestegen

Het gaat goed met de BestPigletPrice (BPP). Dit was de algemene indruk bij de aanwezigen op de openbare vergadering in Arnhem, over de DCA-notering.

De prijs geeft de verhouding met de ontwikkelingen in Duitsland goed weer. In alle opzichten is de BPP scherp geweest, is de conclusie.

Kosten zijn gestegen

Het was voorzitter van de adviescommissie Jan Schuttert die de evaluatie voor zijn rekening nam. Hij was ook degene die moest vertellen dat de kosten over de gehele linie zijn gestegen. Vanaf 1 juli wordt hiervoor ter compensatie 10 cent in rekening gebracht bij de mesters.

Naast de gestegen kosten is ook gesproken over de prijs voor het geconditioneerd vervoeren van de biggen. Onder de aanwezigen bestond geen behoefte aan een advies van de commissie over hoe deze kosten in rekening moeten worden gebracht. Duidelijk is dat deze opgebracht moeten worden door de vleesvarkenshouders. De varkenshouder gaat met de dieren verder en heeft profijt van de duurdere vorm van transport.

Jan Schuttert. - Foto: Ruud Ploeg

Cyclisch produceren

Tijdens de evaluatie gaf Schuttert het advies mee om vooral in het voorjaar te zorgen voor meer biggen en in het najaar beduidend minder dieren te produceren. Dit omdat de vraag in het voorjaar een stuk groter is dan later in het jaar. In het najaar is de vraag uit Duitsland en Spanje beduidend kleiner, of zelfs niet aanwezig.

Het cyclisch produceren is al eerder een punt van aandacht geweest, en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Dit jaar loopt het tot nog toe goed, het ruime aanbod voorziet in de vraag, terwijl van een overschot geen sprake is.

Het was een niet al te druk bezochte avond, mede doordat tegelijkertijd POV in Heteren haar algemene ledenvergadering had gepland. Daarnaast kon Jan Schuttert het niet nalaten om op te merken dat tevreden leden sneller geneigd zijn verstek te laten gaan. Een opmerking die, gezien de goede sfeer, wel eens recht kon doen aan de positie die BPP heeft verworven.