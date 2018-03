Goed jaar voor Duitse biovarkenshouder

Boekjaar 2016-‘17 gaat opnieuw de boeken in als succesvol jaar voor biologische varkenshouders in Duitsland. Voor het derde jaar op rij groeit de afzetmarkt voor biologisch vlees.

De enige smet op de markt is het tekort aan biovarkens, waardoor vleesvarkenhouders geen twee rondes per jaar konden draaien. De netto-opbrengst per kilo lag voor vleesvarkens op € 3,70. Dat was € 0,39 meer dan het jaar ervoor. Door een stijging van de voerkosten met € 2,20 en de biggenprijs met € 14,50 komt het saldo per vleesvarken op € 54,08 te liggen. Dat is nog altijd € 7,38 meer dan in boekjaar 2015-‘16. Dit blijkt uit cijfers van de Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Saldo vleesvarken zakt

Voor het lopende boekjaar verwacht de Landwirtschaftskammer wel een gelijke opbrengst per vleesvarken, maar een verdere stijging van de biggen- en voerprijs, waardoor het saldo naar € 46,96 per vleesvarken zakt. Dat is beduidend hoger dan het vijfjarig gemiddelde van € 44,17.

Biologische varkens in de Duitse deelstaat Brandenburg. - Foto: ANP

Ook zeugenhouder haalt hoog saldo

Het saldo voor zeugenhouders bedroeg afgelopen boekjaar € 1.219,11 per zeug. Dit is vooral te danken aan de hoge biggenprijzen, die met € 145 ruim boven het vijfjarig gemiddelde van € 134,33 lagen. Ook de zeugenhouders hadden last van de hogere voerkosten. De goede vraag naar biologisch vlees zorgt er ook in het lopende boekjaar voor dat het saldo voor zeugenhouders stijgt. De Landwirtschaftskammer gaat uit van een saldo van € 1.334,97 per zeug, het vijfjarig gemiddelde ligt op € 1.024,30.

Inkomenstop is bereikt

De marktdeskundigen van de Landwirtschaftskammer verwachten dat de opbrengsten voor zowel zeugenhouders en vleesvarkenshouders het hoogste niveau hebben bereikt. De vraag naar biologisch varkensvlees neemt gestaag toe, maar de productiekosten gaan ook omhoog.