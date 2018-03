Denemarken bouwt hek tegen Afrikaanse varkenspest

De Deense regering wil een hek bouwen op de grens met Duitsland om wilde zwijnen buiten de deur te houden. Zo hoopt het land de insleep van Afrikaanse varkenspest te voorkomen.

Het is één van de ideeën die zijn voorgesteld om Afrikaanse varkenspest (AVP) geen kans te geven. Een andere maatregel zou zijn om de wilde-zwijnenpopulatie flink uit te dunnen. Daarnaast komen er flink hogere boetes voor het schenden van regels en het vergroten van het risico om het virus Denemarken in te brengen. Dat kan slaan op onvoldoende reinigen van diertransportvoertuigen, illegaal voedsel de grens over brengen of dieren illegaal voederen met voedselresten.

In een persbericht liet Esben Lunde Larsen, de Deense minister van milieu en voedsel, weten dat hij geen enkel risico wil nemen. “Wij riskeren onze export die jaarlijks zo’n 11 miljard Deense kronen opbrengt (circa € 1,5 miljard). Een uitbraak van AVP in Denemarken zou meteen alle derde landen op slot gooien. Een hek houdt mogelijk besmette wilde zwijnen bij de grens tegen en maakt het makkelijker voor jagers om de wilde zwijnen te elimineren in Denemarken.”

AVP op erf, grenzen op slot

Als AVP gevonden wordt in een wild zwijn of op een boerderij in Denemarken, gooien alle derde landen (buiten de EU) hun grenzen op slot, een markt ter waarde van 11 miljard kronen. Deense export naar lidstaten binnen de EU zou daarvan bijna geen last ondervinden, met uitzondering van de direct getroffen regio. In totaal bedraagt de Deense export 33 miljard kronen, ofwel € 4,4 miljard per jaar.

Nieuwe wetgeving voor bouw hek

Voor de bouw van een 70 kilometer lang hek langs de grens is wel nieuwe wetgeving nodig. Het hek zal 1,5 meter hoog worden, en wordt 50 centimeter in de grond geplaatst. Er komen wildroosters en poortjes, zodat voetgangers de grens wel kunnen oversteken. Ook blijft toegang naar Denemarken per weg mogelijk.

Meer mogelijkheden zwijnen bejagen

Deense jagers hebben uitgebreidere mogelijkheden gekregen om de wilde zwijnen te bejagen. Ook is een informatiecampagne opgezet om varkensboeren, hobbyboeren en zelfs eigenaars van varkens als huisdieren te wijzen op de gevaren van AVP. Weer een andere campagne moet transportbedrijven wijzen op het belang van schoonmaak en desinfectie van hun voertuigen.