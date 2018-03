DCA Beursprijs zakt 3 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 3 cent verlaagd naar € 1,37 per kilo. De Boerenvarkensprijs gaat ook met 3 cent omlaag en komt zo op € 1,50 per kilo.

In Duitsland lijkt de varkensmarkt weer wat in rustiger vaarwater terecht te komen. Afgelopen woensdag zakte de Vereinigungspreis nog eens met 4 cent naar € 1,45 per kilo. De slachterijen gingen dit keer allemaal mee met deze prijs en daarmee lijkt een eind te komen aan de onzekerheid in de markt. In de twee voorafgaande weken werd de markt nogal op zijn kop gezet door afwijkende noteringen van slachterijen.

Al met al is de varkensprijs in Duitsland met 10 cent per kilo gedaald in twee weken tijd. Daarmee is een groot deel van de forse prijsstijging in de voorafgaande weken weer teniet gedaan. Hoewel het grootste leed lijkt geleden, is het nog niet zo dat de druk helemaal van de ketel is. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs liet vrijdag nog een iets lagere gemiddelde prijs zien. De prijs zakte met 1 cent naar € 1,49 per kilo.

Het verschil ten opzichte van de leidende marktprijs in Duitsland (Vereinigungspreis) is daarmee teruggelopen tot 4 cent. Dit verschil is eigenlijk net te krap om te spreken van een stabiele markt. In combinatie met een betere vraag van de slachterijen is de situatie echter wel een stuk verbeterd.