Collectieve PRRS-aanpak op de Veluwe

De Nijkerkse varkenshouder Theo Vernooij wil met een gezamenlijke aanpak PRRS bestrijden.

Samen met tien collega’s wil varkenshouder Theo Vernooij PRRS aanpakken. De bedrijven van deze varkenshouders liggen in Nijkerk hemelsbreed niet verder dan een kilometer uit elkaar. Op veel Nederlandse varkensbedrijven steekt PRRS met enige regelmaat de kop op. De ziekte ondermijnt de diergezondheid sterk en kost varkenshouders veel geld, betoogt Vernooij.

Gezamenlijk enten tegen PRRS

Hij hoopt door onder meer gezamenlijk te gaan enten, met dezelfde entstof, op hetzelfde tijdstip, vat te krijgen op de ziekte, zodat deze voortaan minder schade aanricht op de bedrijven. PRRS helemaal wegkrijgen, lijkt Vernooij op kortere termijn niet realistisch.

Door onder meer gezamenlijk te gaan enten, met dezelfde entstof, op hetzelfde tijdstip, hopen de varkenshouders vat te krijgen op PRRS. - Foto: Henk Riswick

De urgentie is om PRRS te bestrijden is groot, stelt Vernooij. Als de ziekte onder controle is, zakt de kostprijs. Hij hoopt met deze aanpak te laten zien dat PRRS is te bestrijden. Het project wordt geleid door farmaceut Boehringer Ingelheim.

