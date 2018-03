Chinezen tonen gezichtsherkenning varkens

Het Chinese bedrijf Yingzi heeft zijn techniek voor gezichtsherkenning van varkens gepresenteerd.

Met een rechtstreekse verbinding kon de pers meekijken hoe een medewerker een varkenskop scande met de app op zijn telefoon. Als het dier is herkend, komen alle gegevens ervan in beeld.

De techniek is bruikbaar voor de fokkerij, voeding, stalklimaat, management en diergezondheid. Mede op basis van afwijkende lichaamstemperatuur valt een ziek varken eerder op en is deze eerder te behandelen.

Techniek nog in ontwikkeling

Tijdens de persconferentie bevestigde Yingzi dat de ontwikkeling van het product niet af is. Het scannen van de varkenskop moet sneller. Het is ook nog niet mogelijk groepen varkens te identificeren. Daar wordt aan gewerkt. Niettemin zijn de Chinezen overtuigd dat hun big data techniek een revolutie in de varkenshouderij teweeg zal brengen.

Foto: Henk Riswick

Yingzi behoort tot Varkensbedrijf Yangxiang met 90.000 zeugen. Voor hun techniek met gezichtsherkenning maken ze gebruik van het platform van Alibaba. Deze internetgigant heeft een basisconcept dat Yangzi verder invult voor zijn specifieke doelen.

De nauwkeurigheid van het systeem is onder proefomstandigheden 98% bij zeugen en 85% bij vleesvarkens.