Chinese varkensprijs laagste in 4 jaar

In China groeit de varkenshouderij hard. Hierdoor daalt de vraag naar buitenlands varkensvlees.

In China is een groot aantal nieuwe, grootschalige varkensbedrijven gestart. Door het wegvallen van veel kleinere bedrijven, die niet aan de strengere milieueisen konden voldoen, leek de groei van de varkensvleesproductie dit jaar mee te gaan vallen. Nu dreigt echter een crisis, meldt persbureau Reuters. De varkenshouderij groeit erg hard, de vraag blijft achter en de prijs daalt.

Varkensprijs zakt tot onder de € 1,42

De Chinese autoriteiten hebben, naar blijkt, de cijfers niet goed kunnen vastleggen. Het aantal fokzeugen leek eind vorig jaar af te nemen, waardoor de varkensprijs in de benen kon blijven. Nu blijkt dat de groei van de varkenshouderij veel sneller gaat dan verwacht, terwijl de vraag naar varkensvlees niet in hetzelfde tempo toeneemt. De varkensprijs zou inmiddels zijn gezakt tot onder 11 yuan per kilo (zo’n € 1,42 per kilo), de laagste prijs in de afgelopen 4 jaar.

Dit zal een flinke impact hebben op de wereldmarkt

Bijna verdubbeling productie

Onderzoekers gaan ervan uit dat in het Noordoosten van het land de productie naar zo’n 120 miljoen varkens per jaar zal groeien. Bijna een verdubbeling van de kleine 70 miljoen dieren die daar nu worden geproduceerd. China zal hierdoor minder behoefte hebben om varkensvlees te importeren. Dit zal een flinke impact hebben op de wereldmarkt, aangezien het land vorig jaar nog de grootste importeur van varkensvlees was.