Beursprijs varkens zakt in het rood

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is voor de komende week met 2 cent verlaagd naar € 1,40 per kilo geslacht gewicht. Vorige week stabiliseerde de prijs na een stijging van 20 cent in vier weken.

De Boerenvarkensprijs is met 2 cent verlaagd naar € 1,53 per kilo. Desondanks overheerst optimisme bij de initiatiefnemer van deze notering: “Markt herstelt zich snel.”

In Duitsland zakte de Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG afgelopen woensdag ook ineens met 6 cent per kilo. Daarmee kwam een abrupt eind aan de mooie opgaande lijn in de varkensprijs. De daling kwam op zich niet onverwacht, want een week eerder stuitte de vaststelling van de varkensprijs in Duitsland al op problemen. De Vereinigungspreis liet toen nog een stijging noteren van 5 cent naar € 1,55, maar niet alle slachterijen gingen daarin mee.

Afgelopen week werd de chaos compleet doordat marktleider Tönnies de verlaging van 6 cent per kilo onvoldoende vond. Hierdoor kwamen opnieuw verschillende noteringen tot stand en dat versterkte de onzekerheid in de markt. Deze situatie brengt met zich mee dat varkenshouders meer varkens te koop aanbieden uit vrees voor verdere prijsverlagingen.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) stabiliseerde vrijdag weliswaar op een gemiddeld prijsniveau van € 1,51 per kilo. Het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis bedraagt daarmee 2 cent. Deze situatie geeft aan dat er nog steeds druk op de prijsvorming zit, want in een stabiele markt bedraagt dit verschil 5 cent per kilo.