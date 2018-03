Beursprijs varkens stabiliseert

De DCA Beurprijs 2.0 voor vleesvarkens is onveranderd vastgesteld op € 1,37 per kilo geslacht gewicht. De Boerenvarkensprijs blijft voor de komende week op € 1,50 per kilo.

In Duitsland bleef de prijs afgelopen week met moeite overeind. Tönnies en Westfleisch deden een poging om de varkensprijs met 5 cent te laten dalen, maar slaagden niet in hun opzet. De producentenvereniging VEZG liet de Vereinigungspreis ondanks deze druk onveranderd op € 1,45 per kilo geslacht gewicht. Na de Pasen moet blijken of deze situatie kan standhouden. Minder vraag vanuit de vleesverwerkende industrie en minder slachtdagen oefenen druk uit op de prijsvorming, maar of dit daadwerkelijk zal leiden tot een lagere prijs zal nog moeten blijken.