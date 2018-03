Beursprijs varkens stabiel op € 1,37

De Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is onveranderd vastgesteld op € 1,37 per kilo geslacht gewicht, meldt varkenshandel VDE in Deurne. De Boerenvarkensprijs blijft staan op € 1,50 per kilo.

Met een stabiele prijsnotering volgen de Nederlandse partijen de prijsontwikkeling in Duitsland. De Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG bleef woensdag onveranderd op € 1,45 per kilo. De slachterijen hielden hun prijzen ook stabiel. Daarmee komt er toch enige stabilisering in de varkensmarkt. Dit wordt onderstreept door de prijsbeweging op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc). Daar ging het gemiddelde prijsniveau vrijdag 23 maart met 2 cent omhoog naar € 1,49 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt het verschil tussen deze notering en de Vereinigungspreis weer bijna op een niveau die een stabiele situatie weergeeft. Bij een gat van 5 cent wordt uitgegaan van een stabiele markt.