172 nieuwe gevallen van varkenspest in Polen

In Polen zijn 172 nieuwe gevallen van Afrikaanse Varkenspest (AVP) aangetroffen.

Polen heeft de nieuwe gevallen van AVP gemeld bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE in Parijs. In totaal is de ziekte vastgesteld bij 400 dode wilde zwijnen. Vrijwel alle besmette kadavers zijn gevonden in de regio’s Lubelskie en Podlaskie, aan de grens met Wit-Rusland en Litouwen.

683 gevallen van Afrikaanse Varkenspest in Polen

De ziekte verspreidt zich razendsnel onder wilde zwijnen. Tot en met 1 maart van dit jaar zijn 683 gevallen van AVP in Polen vastgesteld. Vorig jaar zijn in totaal 741 gevallen gemeld. Daarnaast neemt het aantal seropositieve dieren licht toe. Dat betekent dat het aantal wilde zwijnen dat de infectie overleeft, groeit. Dat vergroot de kans dat de ziekte voorgoed aanwezig blijft onder wilde zwijnen.

Ziekte verspreidt zich met 5 km per maand

Zij verspreiden het virus tot nu met een snelheid van ongeveer 5 kilometer per maand. Een uitbraak op grotere afstand is vrijwel altijd te wijten aan menselijk handelen. De wilde zwijnenpopulatie is flink toegenomen de afgelopen jaren ondanks een intensivering van de jacht. Varkenshouders moeten de ziekte weren met biosecuritymaatregelen.