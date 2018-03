0,15% van de varkens heeft maagzweer

In de maag van varkens komen regelmatig beschadigingen van het slijmvlies voor.

Uit een recent onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bij 682 vleesvarkens bleek echter maar 1 dier daadwerkelijk een maagzweer te hebben.

Korsten op de maagwand

De meeste maagwandbeschadigingen werden aangetroffen bij de ingang van de maag waar de slokdarm in uit komt. Deze beschadigingen ontstaan door de inwerking van maagzuur. Als reactie daarop ontstaan bij 90% van de varkens in meer of mindere mate korsten op de maagwand.

Te fijn gemalen voer is een van de belangrijkste oorzaken van maagwandbeschadigingen. Herstel is mogelijk, maar er bestaat ook risico op littekenweefsel waardoor de maagingang vernauwt en de voeropname bemoeilijkt wordt. Uit het onderzoek bleek dat dit echter beperkt blijft, slechts 0,9% van de onderzochte varkens had hier last van.