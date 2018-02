Winkelprijs varkensvlees wordt steeds hoger

Nederlandse consumenten gaan steeds meer betalen voor varkensvlees in de winkel.

Dat blijkt uit de prijsontwikkeling van varkensvlees in de afgelopen jaren, volgens Wageningen Economic Research (WER). Belangrijkste reden voor de prijsstijging is dat Nederlandse supermarkten alleen vers varkensvlees verkopen, dat volgens het programma ‘Varken van morgen’ is geproduceerd. Daarin worden bovenwettelijke eisen gesteld op gebied van dierenwelzijn, milieu en antibioticagebruik. De extra kosten worden voor het grootse deel doorberekend in de verkoopprijs.

Consumenten gaan steeds meer voor varkensvlees betalen. Foto: Joris Telders

Meerkosten € 0,10

De meerkosten bedragen ongeveer € 0,10 per kilo geslacht gewicht. Een verdere stijging van de consumentenprijs is nodig om de extra kosten volledig te dekken. De onderzoekers van WER verwachten daarom dat de consumentenprijs in de toekomst structureel hoger zal zijn dan in het verleden. De gemiddelde prijsindex van 2005 tot en met 2007 was 98 punten. Van 2008 tot en met 2010 was die 101 punten en na 2011 gemiddeld 105 punten. In december vorig jaar stond de index op een niveau van bijna 109 punten.

Opmerkelijke stijging

De hoge index van de winkelprijzen is opmerkelijk gezien de sterk gedaalde varkensprijs. Dat komt doordat de retail een prijsverlaging van de industrieprijs minder snel volgt dan een prijsverhoging. Volgens WER is dit een bekend fenomeen in de varkensketen. De prijsindex af boerderij daalde van 138 punten in juni naar 104 punten in december. De industrieprijsindex daalde van 125 punten in juni naar 110 punten in december.