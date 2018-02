Westfleisch wil lichtere gelten aan de haak

Het optimale geslacht gewicht voor gelten bedraagt bij de Duitse vleesverwerker Westfleisch 94 kilo.

Dat lag tot 2018 2 kilo hoger. Voor borgen is het optimale aflevergewicht onveranderd, zo’n 96 kilo. Dat blijkt uit berekening van de Landwirtschaftskammer Noordrijn-Westfalen, in Wochenblatt Westfalen-Lippe. De deskundigen berekenden het optimale aflevergewicht van de vleesvarkens omdat de slachterij begin dit jaar zijn uitbetaling aanpaste. Een varkenshouder kan met het aflevergewicht het snelst reageren op een andere uitbetaling, schrijft de Kammer.

Bij Tönnies 92-94 kilo

Varkenshouders die leveren aan de Duitse marktleider Tönnies doen er goed aan hun gelten te leveren met een geslacht gewicht tussen 92 en 94 kilo. In geen geval zwaarder dan 96 kilo, is het advies. De marktwaarde van borgen is het hoogst als deze tussen 95 en 98 kilo aan de haak komen. De experts adviseren echter de borgen niet zwaarder af te leveren dat 97 kilo geslacht gewicht. Zwaarder leveren gaat ten koste van de marge van de boer, omdat de voederconversie stijgt. Bij Tönnies bleef het optimale aflevergewicht vrijwel gelijk, sinds de nieuwe uitbetaling dit jaar.

Uitbetalingen aangepast ten nadele van de varkenshouder

De beide slachterijen pasten begin dit jaar hun uitbetaling aan, ten nadele van de boer. Dat was vooraf de inschatting van ingewijden en blijkt nu ook uit de opbrengstvergelijking van de Kammer. Gelten behalen bij Westfleisch 0,014 indexpunten per kilo geslachtgewicht minder en 0,013 bij Tönnies. Voor een borg daalt het aantal indexpunten per kilo geslacht gewicht bij Wesftleisch 0,02 en 0,006 bij Tönnies. De indexpunten per kilo vormen de basis voor de opbrengstprijs van het varken.