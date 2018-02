Wakker Dier wil verbod op ‘varkensballen’

Stichting Wakker Dier wil een verbod op het gebruik van plastic ballen als afleidingsmateriaal voor varkens.

Dat schrijft ze in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Veel varkenshouders hebben een bal aan een ketting in de hokken hangen om de dieren afleiding te bieden. Volgens de dierenorganisatie blijkt uit een recent onderzoek van Wageningen University and Research (WUR) dat de ballen niet geschikt zijn als afleidingsmateriaal.

‘Onderzoek toont dat varkens weinig met de ballen aan een ketting spelen’

Uit het WUR-onderzoek op praktijkbedrijven blijkt dat varkens weinig met de ballen aan een ketting spelen. De onderzoekers hebben sterke aanwijzingen dat varkens vaker met een ketting spelen en er op bijten als er geen bal aan hangt. Het gebruik van enkel een ketting werd in 2007 verboden door de overheid, omdat die de varkens onvoldoende afleiding zou bieden. Zij verplichtte destijds dat de kettingen verrijkt moeten worden met bijvoorbeeld plastic ballen.

Varkenshouders hadden meteen al bedenkingen

Veel varkenshouders hadden bedenkingen over de toegevoegde waarde, maar monteerden desondanks plastic ballen of een pijpen aan de ketting om aan de eisen tegemoet te komen. Nu blijkt dat de ‘verrijking’ van de ketting waarschijnlijk tot een achteruitgang van het dierenwelzijn heeft geleid.

‘Overheid deed geen goed onderzoek’

Wakker Dier verwijt de overheid dat zij geen goed onderzoek heeft gedaan naar wat geschikt afleidingsmateriaal is, maar er van uit ging dat een bal goed is. De onderzoekers bevelen aan om aan de enkele ketting te ‘vertakken’ met meer kettingen die bijna tot op de grond hangen. De varkens kunnen er dan beter bij en er kunnen meer varkens tegelijk mee spelen. Omdat de kettingen met elkaar zijn verbonden is er meer interactie tijdens het spelen wat het welzijn vergroot.