Varkensprijs zoekt weg omhoog

DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 3 cent gestegen naar € 1,25 per kilo geslacht gewicht. De Boerenvarkensprijs stijgt met 4 cent naar € 1,41 per kilo.

In Duitsland zit de vaart er ook ineens flink in. Afnemers moeten ineens weer moeite doen om de benodigde aantallen slachtrijpe dieren bij elkaar te krijgen. Volgens varkenshoudersbond ISN lukt het niet in alle gevallen om in de behoefte van de afnemers te voorzien. Aantallen en slachtgewichten gaan omlaag, signaleert de bond. Een eerste aanzet werd woensdag gegeven door de plotselinge stijging van de Vereinigungspreis met 3 cent naar € 1,33 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen volgden deze verhoging waardoor de grotere slachterijen Tönnies en Vion GmbH dezelfde prijs laten noteren. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs wees vrijdag uit dat er nog volop kooplust in de markt zit. De interesse onder de afnemers zorgde er voor dat het gemiddelde prijsniveau op de veiling met 5 cent omhoog ging naar € 1,42 per kilo geslacht gewicht. Hieruit kunnen varkenshouders de hoop putten dat er volgende week nog wel een verhoging van de varkensprijs inzit. Normaal gesproken worden uitgegaan van een stabiele markt als het prijsverschil tussen internetveiling en Vereinigungspreis 5 cent bedraagt. Op dit moment ligt het prijsniveau op de veiling 9 cent hoger dan de Vereinigungspreis.