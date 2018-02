Varkensprijs stijgt 7 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 7 cent verhoogd naar € 1,32 per kilo geslacht gewicht. De notering van levende varkens gaat met 6 cent omhoog naar € 1,05 per kilo.

De Boerenvarkensprijs stijgt voor de komende week met 4 cent naar € 1,45 per kilo. “De markt is goed, volgende week stijgen we verder”, luidt het begeleidende commentaar van de initiatiefnemer van de Boerenvarkensprijs.

De Nederlandse prijzen gaan in achtervolging van de Duitse varkensnoteringen. Woensdag schoot de Vereinigungspreis van de producentenorganisatie VEZG ineens met 7 cent omhoog naar € 1,40 per kilo geslacht gewicht. De Duitse slachterijen volgden deze verhoging.

Ook vrijdag 9 februari bleek er nog veel kooplust in de markt. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs leverde opnieuw een hogere gemiddelde prijs op. Dit keer steeg het prijsniveau met 3 cent naar € 1,47 per kilo. Daarmee ligt deze prijs 7 cent boven de Vereinigungspreis. Dit geeft aan dat er nog een goede stemming is in de markt. Van een stabiele situatie wordt gesproken als het prijsverschil 5 cent per kilo bedraagt. Het feit dat het verschil groter is, voedt de hoop op nog iets hogere prijzen volgende week.