Varkensprijs schiet omhoog

De DCA Beurprijs 2.0 voor vleesvarkens stijgt deze week met 6 cent naar € 1,38 per kilo geslacht gewicht. Daarmee volgt de notering opnieuw de prijsverhoging die op woensdag in de Duitse markt is neergezet. De prijs staat inmiddels 16 cent hoger dan drie weken geleden.

De Boerenvarkensprijs is voor de komende wek met 6 cent verhoogd naar € 1,51 per kilo. “Volgende week verder omhoog”, voorspelt de initiatiefnemer achter deze notering op Twitter.

In Duitsland is de varkensprijs de laatste drie weken met een geweldige opmars bezig. De Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG liet eind januari een plusje optekenen van 3 cent. Daarna begon het echt serieus te worden met achtereenvolgens prijsverhogingen van 7 en 6 cent per kilo. Al met al leverde dit dus een prijsherstel op van 16 cent in drie weken tijd. De slachterijen volgenden in eerste instantie nog vrij makkelijk, maar afgelopen week begonnen ze toch te tandenknarsen. Maar gelukkig voor de varkenshouders gingen ze uiteindelijk toch akkoord met de prijsverhoging van de Vereinigungspreis.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs van vrijdag 16 februari wijst uit dat de afnemers nog steeds kooplustig zijn. Het gemiddelde prijsniveau op deze veiling steeg nog eens met 2 cent naar € 1,52 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt het prijspeil op deze veiling 6 cent boven de Vereinigungspreis (€ 1,46 per kilo). Dit duidt op een licht stijgende markt, want in een stabiele markt wordt normaal uitgegaan van een prijsverschil van 5 cent per kilo. De handel begin volgende week zal moeten uitwijzen of de positieve stemming zich uiteindelijk ook uitbetaalt in een verdere prijsstijging, gezien het feit dat de slachterijen vorige week moeite hadden om de Vereinigungspreis te volgen.