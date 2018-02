Varkensprijs maakt sprong van 20 cent

De varkensprijs heeft in de afgelopen maand al vier sprongen gemaakt en ligt daarmee al 20 cent boven het niveau van medio januari. Daarmee ziet de situatie in de varkenshouderij er heel wat rooskleuriger uit dan een maand geleden. En er lijkt nog wat meer in het vat te zitten. De stemming is in ieder geval goed.

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stijgt voor de komende week met 4 cent naar € 1,42 per kilo geslacht gewicht. Het grootste deel van januari dit jaar verliep de afzet van slachtrijpe dieren veel moeizamer en bleef de prijs steken op € 1,22 per kilo.

De Boerenvarkensprijs is voor de komende week met 4 cent verhoogd naar € 1,55 per kilo. De initiatiefnemer van deze notering mikt voor de week erop op een notering van € 1,60 per kilo. Als het een “beetje meezit” is dat niveau volgens hem haalbaar.

De stemming in de varkensmarkt is opperbest. Dat is niet verwonderlijk, gezien de prijsstijging van 20 cent in de afgelopen vier weken. De Duitse Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG steeg woensdag naar € 1,50 per kilo geslacht gewicht. Vier weken geleden stond deze prijs nog op € 1,30 per kilo.

Ondanks de prijssprong van 20 cent blijven de slachterijen kooplustig. Het aanbod is krap en dat houd de moed er goed in bij de varkenshouders. Mede onder invloed van de Siberische kou in de komende week wordt vooralsnog geen verandering in het aanbod verwacht.

Vrijdag 23 februari werd de goede stemming nog eens onderstreept tijdens de veiling van de Duitse varkensbeurs. De Teleporc-notering steeg nog eens 3 cent en tilde daarmee het gemiddelde prijsniveau op de internetveiling naar € 1,58 per kilo. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis is daarmee opgelopen tot 8 cent en op basis daarvan mag een verdere stijging van de varkensprijs worden verwacht. In een stabiele markt bedraagt het prijsverschil namelijk zo’n 5 cent per kilo.