VIN deelt undercoverbeelden uit varkensstallen

Varkens in Nood (VIN) brengt vandaag beelden naar buiten die in het geheim zijn opgenomen in varkensstallen.

Het gaat om stallen in Limburg en Noord-Brabant. VIN zegt dat uit de beelden overtredingen blijken en dat zij een handhavingsverzoek naar de NVWA hebben gestuurd. De opnamen tonen zieke en gewonde varkens, smerige hokken, dode biggen tussen levende dieren, gewonde varkens en dieren met abcessen. VIN stelt dat dit geen incidenten zijn; bij latere bezoeken bleek hetzelfde aan de hand te zijn. Petitie voor controles VIN zal een petitie starten om de overheid te bewegen werk te maken van controles op varkensbedrijven. Daarbij wordt verwezen naar De wet dieren, die volgens VIN niet wordt gehandhaafd.