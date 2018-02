‘Technisch goed draaien levert veel geld op’

De verdiensten in de vleesvarkenshouderij kunnen een stuk hoger, vindt DLV-directeur Paul Bens. Hij pleit daarom voor een onderbouwde aanpak om technisch beter te draaien.

Benchmark op feiten, maak onderbouwde keuzes en handel niet uit emotie. Deze oproep deed DLV-directeur Paul Bens woensdagavond 31 januari tijdens een informatieavond voor vleesvarkenshouders, georganiseerd door Preferent K.I.

Te kort om kosten te betalen

Reden dat Bens deze oproep doet, is dat in zijn beleving het technisch en financieel resultaat in de vleesvarkenshouderij veel beter kan. Dit moet ook beter. Het gemiddeld vleesvarkensbedrijf haalt afgelopen jaren een voerwinst van € 77 per plaats. Dat is € 11 per varken te kort om alle kosten te betalen, plus afschrijving. Bens rekent met een kritieke voerwinst van € 88 per varken. Het gevolg is dat onvoldoende geld wordt gereserveerd voor herinvesteringen, laat staan om uit te breiden. Een ongezonde situatie dus voor de vleesvarkenshouderij.

Voerwinst 2017 € 82 per varken

Ondanks de hoge opbrengstprijs voor slachtvarkens afgelopen jaar is 2017 niet veel beter dan een financieel gemiddeld jaar, blijkt uit de cijfers van Bens. De voerwinst in 2017 komt op € 82 per varken, € 5 boven het langjarig gemiddelde. Deze voerwinst betreft gangbaar gehouden varkens, op 0,8 vierkante meter.

Om het bedrijf te verdubbelen in 10 jaar tijd is een voerwinst van 140% noodzakelijk

Bedrijf verdubbelen

Om zijn bedrijf up-to-date te houden, heeft een vleesvarkenshouder dus gemiddeld € 88 voerwinst nodig per jaar. Dat is 115% van de gemiddelde voerwinst. Om het bedrijf te verdubbelen in 10 jaar tijd is een voerwinst van 140% noodzakelijk. In dat geval reserveert een varkenshouder in 10 jaar tijd € 200 per plaats. De bank doet daar € 350 bij, zodat de nodige € 550 per plaats beschikbaar is om te kunnen bouwen.

Artikel gaat verder onder de foto.

De groei van vleesvarkens kan veel hoger, met gelijke voerkosten, meent Bens. - Foto: Ronald Hissink

900 gram groei per dag

Op de 20% best presterende vleesvarkensbedrijven groeien de varkens 827 gram per dag, met EW-conversie van 2.60. Bens laat cijfers zien dat op de vleesvarkensbedrijven veel geld is te verdienen door het technisch beter te doen. Dat geldt het sterkst voor de bedrijven die onder gemiddeld draaien, maar ook voor de betere bedrijven. In Nederlandse stallen, met de aanwezige kennis, voeding en genetica, moet 900 gram groei per dag met een EW-conversie van 2.6 haalbaar zijn, vindt de DLV-man.

Prijsdempsysteem

Verbetering van de diergezondheid is een belangrijke stap om technisch beter te draaien. Een grote stap volgens Bens is te zetten door van weekgroepen over te schakelen naar all in-all out houden van varkens. Door te denken in oplossingen is het prijsrisico volgens Bens geen enkel probleem. Met het toepassen van een prijsdempsysteem is het eventuele prijsrisico van all in-all out van de baan.