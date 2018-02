Schouten wil in 2019 praten over einddatum couperen

Minister Schouten (LNV) wil begin 2019 met de varkenssector in gesprek over een reële einddatum om te stoppen met het couperen van varkensstaarten.

Dat meldt Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie was na een audit in mei 2017 kritisch op het feit dat vrijwel alle Nederlandse varkenshouders nog couperen, aldus Schouten. Wel was de Commissie positief over de Nederlandse initiatieven en onderzoeken om stapsgewijs staarten eraan te laten. Het routinematig couperen van varkensstaarten is in Europa verboden, tenzij andere maatregelen om staartbijten te voorkomen niet werken. In de praktijk worden in veel Europese landen nog structureel staarten gecoupeerd, iets waar de Europese Commissie vanaf wil.

Intacte staarten

Schouten verwacht dat in 2019 steeds meer Nederlandse varkensbedrijven de stap kunnen gaan zetten om niet langer staarten te couperen. Het ministerie van LNV heeft recentelijk afspraken gemaakt met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) over de meerjarige financiering van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij, die daar aan bij moet dragen. In 2018 wordt erop ingezet om de tot nu toe opgedane ervaringen met varkens met hele staarten op grotere schaal toe te passen. De POV deed vorige week een oproep om varkenshouders te werven voor een onderzoeksproject naar het houden van varkens met intacte staarten.

POV

Volgens Schouten is er na het afschaffen van de productschappen ‘minder vooruitgang geboekt dan gehoopt en verwacht’ op het gebied van het terugdringen van staartcouperen. Maar zij verwacht dat daar met de nieuwe afspraken met de POV verandering in zal komen. Volgens de minister lijkt de tijd er rijp voor om niet meer structureel staarten te couperen. “Ik verwacht dat op basis van de opgedane ervaringen in 2018 en het inzetten van een risicobeoordeling en verrijkingsmateriaal, in 2019 steeds meer bedrijven de stap kunnen zetten om biggen succesvol te houden met krulstaarten,” aldus Schouten in de brief richting de Kamer.