RvS: dwangsom voor luchtwasser onterecht

De dwangsom van € 50.000 die de provincie Noord-Brabant heeft opgelegd aan een varkenshouder in Breda was niet terecht.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (RvS) van woensdag. De provincie was van oordeel dat de luchtwasser van de varkenshouder niet voldoet aan het gewenste streefrendement van 85%. De luchtwasser van de varkenshouder haalt een niveau van 70%. Omdat hij niet voldoet aan de eisen van de provincie kreeg de boer uiteindelijk de maximale boete van € 50.000 opgelegd. Volgens de varkenshouder hoeft hij echter niet de voldoen aan deze eisen van de provincie omdat zijn bedrijf al sinds 2011 met deze luchtwasser werkt.

Verordening gold nog niet

De RvS is het met de varkenshouder eens. De luchtwasser is in 2011 geïnstalleerd, in dat jaar is er ook een omgevingsvergunning voor aangevraagd. De provincie blijkt echter handhavend te zijn opgetreden – omdat de luchtwasser niet aan de eisen zou voldoen – op basis van artikel 3 van de Verordening 2013. Deze verordening gold nog niet in 2011, stelt de RvS, dus kon de varkenshouder onmogelijk voldoen aan die verordening.

Het beroep van de varkenshouder is gegrond, het besluit van de provincie wordt vernietigd, de boete vervalt.