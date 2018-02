Rogge bestrijdt salmonella en berengeur

Rogge als onderdeel van het voer voor varkens kan een positief effect hebben op salmonellareductie en het verminderen van berengeur. Dat blijkt uit een flinke Duitse studie onder vleesvarkens. De resultaten staan in een persbericht van de Duitse Raiffeisen-vereniging.

Resultaten met ruim 19.000 beren konden in de studie worden meegenomen, omdat er 9 bedrijven meededen die beren mesten. De dieren kregen voer met ongeveer 40% rogge daarin. Het persbericht meldt dat een duidelijk effect op berengeur is vastgesteld, dat zover ging als een volledige vermijding daarvan. Op acht van de negen boerderijen zou het probleem van berengeur verleden tijd zijn.

Hoopvolle technische resultaten

Het persbericht vermeldt ook dat de studie aantoonde dat op 11 van de 16 boerderijen een verbetering te melden was voor salmonella: over het geheel genomen werd de bacterie circa 35% minder aangetroffen.

Foto: Herbert Wiggerman

De studie beslaat 16 varkensboerderijen met iets meer dan 16.000 vleesvarkensplaatsen. De studie is geïnitieerd door zadenbedrijf KWS Lochow, transportbedrijf Walsrode-Visselhövede en de Universiteit voor Diergeneeskunde (TiHo) in Hannover en loopt al ongeveer een jaar. Na twee ronden zijn de effecten op ruim 27.000 vleesvarkens in kaart gebracht.

Het persbericht maakt ook melding van hoopvolle technische resultaten: een verbetering naar een dagelijkse voeropname van meer dan 800 gram en een spekdikte van 13 mm. Ook sterftecijfers waren zo’n 50% lager in vergelijking met de periode vóór de onderzoeken.

De 3 partners willen het onderzoek in de loop van het jaar voortzetten en hopen zelfs tot 100.000 dieren in de onderzoeken te betrekken.