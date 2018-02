PED vestigt zich in Nederlandse varkenssector

Varkensdiarreeziekte PED is endemisch in Nederland, stelt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op basis van een opnieuw toenemend aantal uitbraken in Nederland.

Sinds november zijn 8 uitbraken van Porcine Epidemische Diarree (PED) vastgesteld, waarvan 2 in januari van dit jaar. Over heel 2017 testte de GD 58 bedrijven positief op PED. De GD werkt nu aan een vergelijking van PED-virusstammen die nu in Nederland circuleren met stammen die in andere landen zijn gevonden. Oproep: meld PED-uitbraken De GD roept varkenshouders en dierenartsen op PED-uitbraken te melden via Veekijker Varken of de Online Monitor voor dierenartsen. Hygiënemaatregelen Varkenshouders kunnen met hygiënemaatregelen insleep van PED voorkomen. Bij verdenking kan het virus aangetoond worden in mest of bij sectie.