Onderzoek: zeugen kunnen tijd inschatten

Zeugen kunnen tot op zekere hoogte schatten hoe lang iets duurt, blijkt uit recent Zwitsers onderzoek. Ze hebben dus tijdsbesef.

De focus lag op de vraag of dragende zeugen langere en kortere perioden konden inschatten. De onderzoekers gaven telkens 2 verschillende types voer en vulden die op verschillende momenten bij – in het ene geval was dat een kwestie van minuten, in het andere van dagen. Met name in de laatste categorie was effect merkbaar: de onderzoekers zagen dat zeugen vaker op een correct moment een kijkje namen achter een deurtje, zodra een beloning op elke vijfde dag klaarstond. De onderzoekers concludeerden dan ook dat zeugen, na een langdurige training, in staat zijn tijdsintervallen van vijf dagen te onderscheiden.

Ontdekking tijdsbesef zeugen is relevant

Tijd kunnen inschatten is van belang omdat het helpt bij het planmatig uitvoeren van handelingen, bijvoorbeeld voer zoeken. Dierenwelzijn kan er ook bij gebaat zijn, omdat de eigenschap dieren in staat stelt om in te schatten hoe lang een negatieve ervaring kan duren.

Duiven en ratten

Tot voor kort werd veel van dit soort onderzoek bij dieren uitgevoerd bij duiven en ratten. De onderzoekers wilden daarom eens nagaan hoe deze eigenschap bij een andere diersoort uitviel.