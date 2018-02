Larven en algen alternatief voor soja

Larvenmeel van de zwarte soldatenvlieg en meel van blauw-groene algen zijn goede vervangers van soja-eiwitten in het rantsoen van vleeskuikens en vleesvarkens.

Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Göttingen op basis van de tussentijdse resultaten van een onderzoek waarin zij 50 tot 100% van de soja in het voer vervingen door larven- en algenmeel. Dat meldt animal-health-online.

Opname en groei gelijk aan soja-rantsoen

De voeropname en de groei van de groepen dieren die larven- en algenmeel in het voer kregen, zijn vergelijkbaar met die van de dieren die rantsoenen met soja kregen. In een vervolgonderzoek wordt gekeken naar de verteerbaarheid en de eiwitkwaliteit van de alternatieve eiwitbronnen.

Algenmeel is sinds 2001 in Europa toegelaten als diervoeder, larvenmeel is alleen toegelaten als visvoer. De studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject naar het gebruik van meer duurzame eiwitbronnen in de voedingsmiddelenindustrie.

