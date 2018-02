Krulstaartenproject van POV is overtekend

Het onderzoeksproject ‘Lange staarten’ van de POV is overtekend. Het project bood aanvankelijk plaats aan 15 deelnemende varkenshouders.

Het aantal aanmelders is echter hoger, meldt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Desondanks kan iedereen die zich opgaf, deelnemen aan het onderzoeksproject.

Motivatie: meer dierenwelzijn én marktkansen

Voor de grote animo voor deelname aan het project zijn volgens de POV 2 oorzaken aan te wijzen. Enerzijds is er belangstelling om te werken aan welzijnsvraagstukken, afkomsting uit de maatschappij. Anderzijds zijn er boeren die marktkansen zien met varkens met krulstaarten, schrijft POV.

Informatieavond

Onlangs was een informatieavond voor varkenshouders die ervaring willen opdoen met lange staarten. Daarbij is ingegaan op Europese en Nederlandse wetgeving over dit onderwerp en daarnaast zijn de achtergronden van dit onderzoek toegelicht. De deelnemende varkenshouders gaan, omringd door adviseurs onderzoeksbegeleiders, geleidelijk meer en meer afzien van het staartcouperen. Ieder varkensbedrijf bepaalt zelf het tempo waarin het stopt met couperen.